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Yapımcılığını Dijital Sanatlar’ın üstlendiği, Can Ulkay’ın yönettiği, Türkçe, İngilizce ve Korece olmak üzere 3 dilde çekilen Ayla filmi, 21 Haziran 2017’de vizyona girmişti.
Kore Savaşı'nda Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan Ayla, milyonları ağlattı.
Filmin büyük takdir ve beğeni toplayan minik yıldızı Kim Seol ise Ayla'ya hayat verdi.
Genç kız oldu
Şimdilerde 13 yaşında olan Kim Seol'un son hali sosyal medyada görüldü.
O minik halinden eser kalmayan Seol, adeta genç kız oldu.
Ayla olarak tanınan yıldızın şimdiki halini görenler, tanımakta zorlandı.