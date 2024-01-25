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Koreli Ayla büyüyüp serpildi, son hali şoke etti! "Genç kız olmuşsun"

Koreli Ayla büyüyüp serpildi, son hali şoke etti! "Genç kız olmuşsun" "Ayla" filminin yıldızı Kim Seol'un son halini görenler, yılların nasıl geçtiğini anlayamadı.