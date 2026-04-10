Kızılcık'ın Çimen'i Selin Türkmen'in asıl mesleği şaşırttı

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Çimen" karakterini canlandıran Selin Türkmen, oyunculuk kariyeriyle aynı esnada eğitimini de tamamladı.

Hukuk fakültesinden mezun olan oyuncu, staj sürecini de tamamladı.

26 yaşındaki oyuncu, cübbesini giyerek Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı İstanbul Barosu’ndan avukatlık ruhsatını teslim aldı.

Oyunculuğun yanı sıra hukuk alanında da ilerleyen Türkmen, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

"İYİ Kİ VAZGEÇMEMİŞİM"

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Hissettiğim duyguları tarif etmem çok zor ki hep bugünün hayalini kurmuştum. çok emek verdiğim zaman zaman ben bu okulu bitiremeyeceğim galiba deyip ağladığım ama hiçbir zaman vazgeçmediğim bir yol oldu. şimdi geriye dönüp baktığımda iyi ki vazgeçmemişim ve bugün hayalini kurduğum hedeflerimden birini gerçekleştirmişim diyorum.. bu mutluluğu benimle birlikte paylaşan herkese teşekkür ederim.."