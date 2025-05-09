Kral Kaybederse dizisindeki kulüp bakın neresi çıktı

Yağmur Uçar

Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanını ekrana taşıyor.

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya gibi isimlerin yer aldığı dizi, "Kenan Baran" adlı narsist bir adamın hikayesini konu alıyor.

Büyük bir merak uyandıran dizi, yeni bölümleriyle de gündemde.

Dizide sürekli gösterilen "Kulüp" ise izleyicilerin merak konusu.

Kenan Baran'ın sıklıkla gittiği ve Fadi'nin çalıştığı o "Kulüp" bakın aslında neresiymiş...

Kral Kaybederse dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle Beşiktaş, Nişantaşı ve Etiler gibi popüler noktalar, dizinin sahnelerine ev sahipliği yapıyor.

Dizinin vazgeçilmez mekanı Kulüp ise, Fenerbahçe'de yer alan Dalyan Club'ta gerçekleştiriliyor.