Kraliyetin olaylı gelini: Meghan Markle ve Prenses Diana arasındaki gerçek şoke etti! Meğer... Kraliyet ailesine ayak uydurmakta zorlanan ve ayrılmayı tercih eden Meghan Markle, karakteriyle gündem oldu. Markle'ın hayatına dair araştırma yapanlar, bazı detaylar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Rachel Meghan Markle, 4 Ağustos 1981'de Los Angeles'ın Kaliforniya eyaletinde doğdu. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en farklı gelinlerinden olan Meghan, Afro Amerikalı bir anne ve Amerikalı bir babanın kızı olarak hayata gözlerini açtı.

2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesi'nde tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu. Meghan aynı zamanda da Birleşmiş Milletler kadın elçisi..

2011 senesinde yapımcı Trevor Engelson ile evlenen Meghan Markle, evliliğini iki yıl sürdürdükten sonra boşandı. Kraliyet için aslında istenmeyen bir durum daha.

Ünlü oyuncu, hayır işleriyle de adını duyuruyor. Afganistan’da bulunan ABD kuvvetlerini ve ailelerini ziyarete gidiyor, kadınlarla buluşuyor ve yardım dernekleri için iş birliği yapıyor.

Onun bu kadar hayırsever biri olması bir bakıma Prens Harry ile yollarının kesişmesini de sağladı. Söylentiye göre Meghan Markle, bir dernek toplantısında Prens Harry ile tanıştı.

Prenses Diana ile arasındaki bağ

Meghan Markle'ın Prenses Diana'ya hayran olarak büyüdüğü konuşuluyor. Meghan'ın Diana'nın yardım çalışmalarını ve karakterini kendisine örnek aldığı da söylendi.

Yıllar önce İngiltere'de bir fotoğraf çektiren Markle'kraliyete gelin geleceğini nereden bilebilirdi ki...