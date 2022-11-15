Kurtlar Vadisi dönüyor! İşte Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali...

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ı öldüren ve Cerrahpaşalı Halit olarak hafızalara kazınan Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali, herkesi bir hayli şaşırttı.

15 Ocak 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi; Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem ve Oktay Kaynarca gibi isimleri bir araya getirdi.

Uzun bir süre televizyon ekranlarında yayınlanan ve herkesi etkisi altına alan dizi, final bölümünden sonra bile konuşulmaya devam etti.

Hala daha gündemden düşmeyen dizide Süleyman Çakır'ı öldüren ve Cerrahpaşalı Halit olarak hafızalara kazınan Mehmet Özcan Varaylı, son haliyle gündem oldu.

6 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Özcan Varaylı, 1998 yılında Aynalı Tahir dizisi ile seyirci karşısına geçti.

2004 yılında Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Cerrahpaşalı Halit rolüyle tanınan Varaylı; Cesur Yürek, Kehribar, Filinta gibi birçok dizide yer aldı.

Bu dizilerle birlikte usta bir oyuncu olduğunu ortaya koyan Mehmet Özcan Varaylı, Kurtlar Vadisi seyircisinin radarına girdi.

Son haliyle herkesi şaşırtan Mehmet Özcan Varaylı için, sosyal medya üzerinden binlerce yorum ve beğeni yapıldı.

Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali

Süleyman Çakır, dizinin 43. bölümünde vurulddu ve 45. bölümünde ölerek veda etti. Süleyman Çakır'ı pusuya düşürüp öldüren kişi ise Cerrahpaşalı Halit' oldu.Süleyman Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit, dizinin ilerleyen bölümlerinde Polat Alemdar tarafından öldürüldü.

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazınan Mehmet Özcan Varaylı'nın son hali ortaya çıktı. Sosyal medyada zaman zaman aktif olan oyuncunun son haline yorum yağdı.

Ünlü oyuncunun kimi takipçileri eski rolüne göndermeler yaparken kimi ise "Yaşlandın be Halit", "Çok yaşlanmışsın be Cerrahbaşalı Halit" yorumları yaptı.

Özcan Varyalı kendisine sürekli EDHO'dan teklif geldiğini söyleyerek şu açıklamayı yapmıştı:

"EDHO'ya beni her sezon çağırdılar. Kendimi tekrar etmek istemediğim için kabul etmedim. Kusura bakmasın yapımcılar ama ben tekrar Oktay'ın (Kaynarca) karşısına geçip onun düşmanı olup 3-5 bölüm sonra ya da bilemedin 1 sezon sonra ölmek istemiyorum. Ben başka bir şey yapmak istiyorum. Mafya adamı falan değilim ki...

Çünkü o karakteri çok sevdiler. Bildiğin, yüzü gülmeyen psikopat bir adam. Kendi adamını tak diye vurabiliyor... Hiç duygusu yok adamın. Bir ablasından korkuyor."