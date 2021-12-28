Kurtlar Vadisi oyuncusundan heyecanlandıran paylaşım! Yeniden mi başlıyor?

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Zülfikar Ağa rolüyle akıllara kazınan Halil İbrahim Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin müdavimlerini heyecanlandırdı.

2003 yılında ekranlara geldiğinde, bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olan Kurtlar Vadisi, konusunun yanı sıra başrolden yan rollere kadar tüm oyuncularıyla da çok sevildi.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bir dizi olan Kurtlar Vadisi'nin tekrar başlamasını isteyenler bile var...

HALİL İBRAHİM KALAYCIOĞLU'NDAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı "Zülfikar Ağa" karakteriyle hafızalara kazınan Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Kurtlar Vadisi severleri heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Kalaycıoğlu, 57,1 takipçili Instagram hesabından geçmişte Kurtlar Vadisi dizisinin setinde çekildikleri kareleri, takipçileriyle paylaştı. Kalaycıoğlu'nun paylaşımında Memati Baş, Güllü Erhan, Neco, Zaza gibi karakterler yer aldı.

''KURTLAR VADİSİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?''

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde Mezarcı İlyas karakteriyle izleyici karşısına çıkan Kalaycıoğlu'nun bu paylaşımı, sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutulurken ''Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?" sorusunu akıllara getirdi.