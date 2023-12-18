Kurtlar Vadisi'nin Elif'i çok değişti! Özgü Namal tesettüre girdi, gören tanıyamadı... Yeni projesi için imaj değişikliğine giden oyuncu Özgü Namal, başörtüsü taktı.

ensonhaber.com

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Özgü Namal, toparlandı.

Eşini kaybetmesinin ardından setlere ara veren Namal, yeni bir projeyle ekranlarda.

Anlat İstanbul, Hanımın Çiftliği, Merhamet gibi yapımlarda rol alan Özgü Namal, şimdilerde Kızıl Goncalar dizisinde oynuyor.

Meryem karakteriyle seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu, herkesi şoke etti.

Tesettüre girdi

44 yaşındaki Özgü Namal, canlandırdığı karakter için başörtüsü taktı.

Tesettürlü halini gören izleyiciler, Namal'ı tanımakta zorlandı.

Görenler ise "Çok yakışmış", "Elif sana ne oldu", "Gerçekte de takmalısın", "Daha da güzelleştin" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Özgü Namal'ın tesettürlü hali...