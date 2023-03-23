Kurtlar Vadisi'nin Kazım'ı Kazım Çarman'ın son hali ortaya çıktı! 'Kim der ki 50 yaşında' Kurtlar Vadisi Pusu'da Kazım karakterine hayat veren oyuncu Kazım Çarman'ın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 50 yaşındaki oyuncunun son hali..

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu'da Kazım karakterine hayat veren oyuncu Kazım Çarman'ın son hali ortaya çıktı.

Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin adamı olan Kazım karakterine hayat veren oyuncu dizi sayesinde büyük bir tanınırlık elde etti.

Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapan Kazım Çarman'ın son hali sosyal medyada gündeme geldi.

Kazım Çarman, 10 Şubat 1973 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi.

1995 ile 1998 yılları arasında özel güvenlik eğitimi alan Kazım Çarman, NATO'nun güvenlik bölümünde çalışarak, bazı devlet başkanları başta olmak üzere siyasetçiler ve sanatçılara yakın koruma hizmetleri vermiştir.

2007 yılında "Kazım" karakteriyle rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide 3 yıl rol alan Kazım Çarman dizinin dövüş koreografileri başta olmak üzere birçok önemli sahnenin çekim ve kurgusunu düzenlemiştir.

2011 yılında çekilen "Ben de Yar" ve "Son Kurşun" adlı filmlerde başrol oynayan Kazım Çarman her iki filmin hem aksiyon sahnelerini hem de dövüş koreografilerini düzenlemiştir.

İşte Kazım Çarman'ın son hali..