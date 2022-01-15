Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle görenleri şaşırttı! Yüksel Arıcı bakın şimdi ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle görenleri şaşırttı! Yüksel Arıcı bakın şimdi ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nde Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, sergilediği oyunculukla milyonları kendine hayran bırakmıştı. Arıcı'nın yıllar içindeki değişimini görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

2003 yılında Show TV'de yayın hayatına başlayan ve bir anda herkesin konuştuğu dizi haline gelen Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlar arasında yer alıyor.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmuyor.

Yönetmen koltuğunda Osman Sınav'ın oturduğu ve toplam 4 sezondan oluşan Kurtlar Vadisi dizisinin tekrar bölümleri, günümüzde bile izleniyor.

Konusunun yanı sıra başrolden yan rollere kadar tüm karakterleri hafızalara kazınan dizinin oyuncularının şimdiki halleri merak konusu olup araştırılıyor.

Dizide Pala karakterine hayat veren usta oyuncu Yüksel Arıcı, ''Sadece ölüler görür'' repliğiyle Kurtlar Vadisi severlerin hafızasına kazınmıştı.

Vadi'ye en iyi adamları Bedir ve Faruk'la giren ve sadece birkaç bölüm oynayabilen Pala yani Yüksel Arıcı, ustalığı ve dizide canlandırdığı karakteri nedeniyle hala hatırlanıyor.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Sergilediği oyunculukla milyonları kendine hayran bırakan Yüksel Arıcı'nın yıllar içindeki değişimini görenleri şaşırttı.

''Dağda keklik, burada domates’'' sözüyle hafızalarda yer edinen Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Arıcı'nın simsiyah saçları ve gençliğinden eser kalmadı.

Saçları ve bıyıkları beyazlayan ve biraz da kilo alan Arıcı'nın son hali, ''Yıllar acımamış'' dedirtti.

Yüksel Arıcı, şimdilerde müstakil evinde sıradan bir hayat yaşıyor. Bahçesiyle ilgilenen deneyimli oyuncu, ektiği ürünleri tüketerek doğal yaşamın tadını çıkarıyor.

KURTLAR VADİSİ'NİN PALA'SI NASIL BİR KARAKTERDİ?

Kurtlar Vadisi'nde Yüksel Arıcı'nın hayat verdiği Pala karakteri, taktığı güneş gözlüklerini hiçbir şekilde çıkarmaz.

Güney Doğu, Kuzey Irak ve Suriye'de görev yapan bir istihbaratçı olan Pala ve ekibi, istihbarat kurumları içerisinde başına buyruk hareket eden ve çeteleşen bir yapılanmanın içerisindedi.

Adamları Bedir ve Faruk'la birlikte İstanbul'a gelen Pala, Kirve'nin talimatıyla Aslan Akbey'i suikast sonucu öldürür. Polat Alemdar ve ekibi, Pala'yı sorgulamak için kaldığı otelde yakalayarak, istihbaratçı Doğu Eşrefoğlu'na teslim eder. Doğu bey de Pala'yı sorguladıktan sonra salıverir. Alemdar'ın ekibinden Güllü Erhan'ı gören ve peşine düşen Pala, kurduğu pusunun ardından Seyfo Dayı'yı öldürür.

Polat Alemdar ve adamları tarafından yakalanan Pala, sorgulanmasının ardından infaz edilir. Dizide, Pala'nın cesedi de bir çukurun içine atılır ve üzerine beton dökülür.