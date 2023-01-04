Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı bacak dekoltesiyle mest etti! 'Savcım sülün gibisin'

Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı bacak dekoltesiyle mest etti! 'Savcım sülün gibisin'

İngiltere'ye taşınan Leyla Batur, sosyal medyada takipçileriyle bağını koruyor. Sık sık paylaşım yapan Batur, "Savcı Leyla" karakteriyle hatırlanıyor.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur, dizinin Savcı Leyla'sıydı.

Polat Alemdar ile yan yana olduğu her sahnede sergilediği performansla adından söz ettiren Çiğdem Batur, ekranlarda yıllardır yer almıyor.

Londra'da oyunculuk dersleri veren ve aynı zamanda seslendirme-dublaj yeteneğini konuşturan ünlü oyuncu, sosyal medyada oldukça aktif.

Savcı Leyla'dan cesur pozlar

Instagram'dan paylaşım Çiğdem Batur, yırtmaçlı siyah elbisesiyle pozlar verdi.

Yeşil gözleri ve dikkat çeken fiziği ile 39 yaşındaki Batur, görenleri mest etti.

İşte Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'dan pozlar...