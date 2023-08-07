Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı tesettürlü haliyle şoke etti! "Savcım çok yakışmış" Kurtlar Vadisi Pusu'da hayat verdiği Savcı Leyla karakteriyle adından söz ettiren Çiğdem Batur'un yıllar önce oynadığı bir filmdeki hali gündem oldu. Tesettürüyle dikkat çeken oyuncu, görenleri şaşırttı.

Kurtlar Vadisi Pusu ile hafızalara kazınan Çiğdem Batur, dizinin Savcı Leyla'sıydı. Polat Alemdar ile yan yana olduğu her sahnede sergilediği performansla adından söz ettiren Çiğdem Batur, ekranlarda yıllardır yer almıyor. Uzun bir süredir hayatına İngiltere'de devam eden Çiğdem Batur, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Tesettüre girdi Londra'da oyunculuk dersleri veren ve aynı zamanda seslendirme-dublaj yeteneğini konuşturan ünlü oyuncu, tesettürlü haliyle görenleri şaşırttı. 2015 yılında Bizim Hikaye filminde tesettürlü kadın Tuba karakterine hayat veren Çiğdem Batur, beğeni topladı. İşte o hali...