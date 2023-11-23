Kuruluş Osman 138. bölüm fragmanı: Diriliş Ertuğrul'u anımsatan o sahne gözyaşlarına boğdu! Kuruluş Osman'ın yayınlanan son fragmanında; Diriliş Ertuğrul dizisini anımsatan Moğollar sahnesi, izleyenleri geçmişe götürecek.

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ensonhaber.com

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, devam ediyor...

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizi son yayınlanan fragman ile kısa süre içerisinde de trendlere girmeyi başardı.

Yayınlanan son fragmanda; Moğolların ön planda olması ise Diriliş Ertuğrul zamanlarını hatırlattı.

Moğolların verdiği zarar büyük!

Fragmanda, Moğolların obalara verdikleri zararların büyük olduğu görülürken, Osman Bey yeniden devreye girdi.

Yakup Bey'in başının belada olduğunu anlayan ve yerini öğrenmeye çalışan Osman Bey'in hamlesi ise merak edildi.

Diğer yandan Orhan Bey'imn kurtulduğu görülürken, Osman Bey'e de büyük bir tuzak kuruldu.