Kuruluş Osman 139. bölüm fragman: Cerkutay’ın oğlu ve Gonca Hatun son nefesini veriyor ATV ekranlarının tarihi dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde çok gözyaşı dökülecek. Cerkutay'ın oğlunun ölmesi, Gonca Hatun'un acı çekmesi izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Peki kurtulabilecekler mi?

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ensonhaber.com

Çarşamba günleri ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, her bölümüyle şaşırtmaya devam ediyor.

Metin Günay'ın yönetmen koltuğunda olduğu, Mehmet Bozdağ'ın senaryosunu kaleme aldığı bu muazzam yapım, tarihi detaylarla bezeli anlatımı ve göz alıcı görsel efektleriyle izleyicileri etkisi altına almaya devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini detaylı bir şekilde aktaran dizi, tarihi gerçekçiliğiyle dikkat çekiyor ve seyircilerin beğenisini kazanıyor.

Son bölümüyle ekranlara damga vuran diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Bakın neler olacak…

Gonca Hatun ölüyor!

Osman Bey’in “Bunun kazananı İslamiyet olacak!” sözleri fragmana damga vurdu. Gonca Hatun, hastalığının son demlerinde.

Öte yandan Cerkutay’ın oğlu hayata gözlerini yumdu. Cerkutay’ın evlat acısı, ekran başındakileri hüzne boğacak.