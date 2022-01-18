Kuruluş Osman 78. bölüm 2. fragmanı: Göktuğ öldü, Osman Bey darağacında!

Kuruluş Osman dizisinin 78. bölüm 2. fragmanında; Göktuğ'un öldürüldüğü görüldü. Öte yandan Selçuklu Veziri Alemşah, Geyhatu ve Tekfur Aya Nikola iş birliğiyle Osman Bey'i idam etmeye çalışıyor.

Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın üstlendiği Bozdağ Film imzalı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, üçüncü sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı ve çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman dizisi, her bölümüyle nefes kesiyor.

Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle heyecanı katbekat artıran dizi, 2 haftalık aranın ardından bomba gibi bir bölümle dönecek. Dizinin merakla beklenen 78. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında; Kayı'nın sadık alplerinden olan Göktuğ'un İlhanlı Hükümdarı Geyhatu Han tarafından bır kılıç darbesiyle öldürüldüğü görüldü.

Öte yandan Selçuklu Veziri Alemşah, Geyhatu ve Tekfur Aya Nikola'nın iş birliğiyle Osman Bey'i idam etmeye çalışması fragmana damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 78. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman 78. Bölüm 2. Fragmanı VİDEO

KURULUŞ OSMAN 77. BÖLÜM ÖZETİ

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar.

Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?