Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezonuyla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
7. Sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizide, tarihin en güçlü padişahlarından Orhan Bey'e hayat verecek ismin Mert Yazıcıoğlu olduğu açıklandı.
Mert Yazıcıoğlu'nun diziye dahil olmasıyla dikkatleri üzerine çeken dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
Diriliş serisinin devamı niteliğindeki yapım, her sezon büyük ilgi görürken yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı merakla araştırılıyor.
İzleyiciler "Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtını arıyor.
Peki, Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...
Kuruşuş Osman dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin 7. sezonunun Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.