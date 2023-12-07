Kuş Uçuşu’nun 2. sezonundan yeni fragman: İşte yayın tarihi... Netflix'in popüler dizisi Kuş Uçuşu ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Birce Akalay ve Miray Daner'in yer aldığı diziden ikinci fragman geldi. İşte yayın tarihi ve fragmanı...

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ensonhaber.com

Televizyon dünyasının merakla beklenen yapımlarından biri olan "Kuş Uçuşu" dizisinin yeni sezonu için bekleyiş sona eriyor.

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un üstlendiği dizi, izleyicileri büyüleyici bir hikayeye sürüklemeye hazırlanıyor.

Dizinin yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu oturuyor. Senaryosunu ise Meriç Acemi kaleme alıyor.

Dizinin yeni sezon fragmanı, heyecan dolu sahneleri ve sürpriz gelişmeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Fragmanla birlikte yayın tarihi de belli oldu. İşte Kuş Uçuşu 2. sezon fragmanı ve yayın tarihi…

Kuş Uçuşu 2. sezon ne zaman?

Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonu, 14 Aralık 2023 tarihinde Netflix platformunda izleyici ile buluşacak.

Kuş Uçuşu konusu nedir?

Ormanda yaşayan aslanlarla onlar tarafından görmezden gelinen avcı kuşun amansız mücadelesini anlatan Kuş Uçuşu, dünyada hala karar verici pozisyonlarda duran önceki kuşakla, yetişmekte olan yeni kuşağın çarpışmasını gözler önüne seriyor.

İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor.

Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.