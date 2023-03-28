Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un trenden inişi olay oldu! İnmesi için bakın hangi hazırlıklar yapıldı... Kuzey Kore Lider Kim Jong'un trenden indiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Kim'in trenden inmesi için koruma ekibi özel bir düzenek kurdu. Sosyal medya kullanıcıları ise yapılan karşısında, "Gerek var mıydı?" demeden geçemedi.

Kuzey Kore dünyaya kapalı olan ve farklılıklarıyla dikkati çeken bir ülke...

Ülke kadar lideri Kim Jong'un da öyle. Farklı bir tarzı olan Kim, tüm dünya tarafından sık sık konuşuluyor.

Özellikle füze denemeleri ile gündemden düşmeyen Kim, şimdilerde ise başka bir görüntüyle konuşuluyor.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong'un trenden inebilmesi için yapılan hazırlıklar herkesi şoke etti.

Twitter üzerinden paylaşılan görüntüler herkesi şaşırttı. Görüntülerde Kim'in trenden inebilmesi için özel bir düzenek kurulduğu görülüyor.

Korumaların talaşlı ve aceleci olduğu da gözlerden kaçmadı. O anları gören sosyal medya kullanıcıları, "Gerek var mıydı bu kadarına?" yorumlarını yaptı.