La Casa de Papel'de 'İstanbul' sahnesi! Dünyaya damga vurdu...

5. sezonuyla final yapan İspanyol soygun dizisi La Casa de Papel, İstanbul detayı ile veda etti. İşte sezona damga vuran İstanbul sahnesi...

Dünyanın merakla beklediği ve izlenme rekorları kıran İspanyol asıllı Netflix dizisi La Casa de Papel final sezonuyla seyircisine veda etti.

İki kısımda yayınlanan 5. sezonun son bölümleri de yayınlandı. Takipçilerinden tam not alan dizi son 3 yılın en çok izlenenleri arasına girdi.

Karakterlerinin dünya şehirlerinden isim aldığı diziyle ilgili İstanbul karakteri iddiaları da gündeme gelmişti.

La Casa de Papel'in Berlin'i Pedro Alonso'nun İstanbul sevgisi de bu iddiaları güçlendirdi. Hatta Kıvanç Tatlıtuğ'un oynayacağı bile ortaya atıldı.

Ancak dizideki İstanbul detayı bambaşka çıktı...

"İSTANBUL'A GİDİLİR..."

Dizinin final sezonunda İstanbul'a da yer verildi.

Kanser olan Andres (Berlin), akşam yemeğinde eşi ‘Tatiana’ya birlikte geçirecekleri son günlerin tadını çıkarmayı teklif etti:

“Avrupa’ya yaptığımız muhteşem yolculuklar gibi... Önce Roma’ya gidilir, sonra Viyana’ya. Viyana’yı sevmedin mi? Sorun değil. İstanbul’a gidilir.”

İstanbul, “La Casa de Papel”e karakter ismi olarak değil, ‘Andres’in eşiyle birlikte gitmek istediği yer olarak girdi. Ancak Madrid’de sıkılan ‘Tatiana’yı ‘Andres’in gezi planı kararından döndüremedi. ‘Tatiana’, ‘Andres’i terk edip oğlunu seçti...