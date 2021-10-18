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    Lale Devri'nin Toprak'ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor...

    Bir dönem Lale Devri dizisinde boy gösteren Selen Soyder, uzun zamandır yeni bir projede yer almadı. Güzel oyuncu evlendikten sonra setlerden çekilirken son hali ise sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 17:48
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    Lale Devri'nin Toprak'ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor...

    Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı Lale Devri, yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

    Sarıkaya'nın Yeşim karakterini canlandırdığı dizide, Tolgahan Sayışman ise Çınar Ilgaz karakterine hayat veriyordu.

    Uzun soluklu olan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu dikkati çekerken, Sarıkaya ani bir kararla diziden ayrıldı.

    Sarıkaya'nın diziden ayrılmasının ardından Selen Soyder, Yer Gök Aşk'tan transfer oldu.

    Yer Gök Aşk dizisinden Lale Devri'ne geçen Soyder, dizide Çınar'ın yeni aşkı Toprak rolünü canlandırdı.

    Lale Devri'nden sonra uzun bir süredir ekranlarda yer almayan güzel oyuncunun değişimi gündeme geldi.

    SELEN SOYDER BAMBAŞKA BİRİ OLDU

    2015 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Oren Fransez ile mutlu bir evliliği olan Selen Soyder'in yaşadığı değişim sosyal medyada gündem oldu.

    Yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Soyder'in ekrana döneceği öğrenildi.

    Lale Devri nin Toprak ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor... #1

    Lale Devri nin Toprak ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor... #2

    Lale Devri nin Toprak ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor... #3

    Lale Devri nin Toprak ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor... #4

    Lale Devri nin Toprak ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor... #5

    Lale Devri nin Toprak ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor... #6

    Lale Devri nin Toprak ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor... #7

    Lale Devri nin Toprak ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor... #8

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