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Lale Devri'nin Toprak'ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor...

Lale Devri'nin Toprak'ı Selen Soyder bambaşka biri oldu! Sosyal medya son halini konuşuyor...

Bir dönem Lale Devri dizisinde boy gösteren Selen Soyder, uzun zamandır yeni bir projede yer almadı. Güzel oyuncu evlendikten sonra setlerden çekilirken son hali ise sosyal medyada gündem oldu.