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    • Mahkum dizisinden izleyicileri üzen haber! Yayın akışından kaldırıldı, nedeni ağızları açık bıraktı

    Mahkum dizisinden izleyicileri üzen haber! Yayın akışından kaldırıldı, nedeni ağızları açık bıraktı

    Fox TV'nin izlenme rekorları kıran Mahkum dizisinden seyircileri üzecek bir haber geldi. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna'nın yer aldığı Mahkum'un yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 16:14
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    Mahkum dizisinden izleyicileri üzen haber! Yayın akışından kaldırıldı, nedeni ağızları açık bıraktı

    Yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Fox TV'nin reyting rekortmeni Mahkum dizisi, heyecan dolu sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Başrollerinde Onur Tuna, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, İsmail Hacıoğlu ve Hayal Köseoğlu'nun yer aldığı Mahkum dizisi, her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

    ''Innocent Defendant'' adlı diziden uyarlanan MF Yapım imzalı Mahkum dizisi, sıra dışı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    Perşembe akşamlarının galibi olan ve her bölümü heyecanla beklenen diziden izleyicileri üzecek bir haber geldi.

    YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK

    Mahkum dizisinin, 31 Mart Perşembe akşamı 16. bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak reyting rekortmeni diziden hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak haber geldi.

    Alınan karara göre ilgiyle takip edilen dizi, bu akşam yeni bölümüyle değil tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

    Dizinin neden yayınlanıp yayınlanmayacağına ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı dizi sayfaları, yeni bölüm çekimlerinin yetişmediğini iddia etti.

    Buna göre senaryoda bir kaç değişiklik yapılınca sahneler yeniden çekildi ve dizinin yeni bölümü yetişmedi.

    Mahkum dizisinden izleyicileri üzen haber! Yayın akışından kaldırıldı, nedeni ağızları açık bıraktı #1


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