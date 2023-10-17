MasterChef Azize'nin değişimi dumur etti! "Evrim geçirmişsin" MasterChef All Star yarışmacısı Azize Polat’ın kilolu hali izleyicileri şoke etti.

ensonhaber.com

MasterChef All Star'da yarışma heyecanı sürerken yarışmacıların özel hayatları merak konusu oluyor.

Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Azize Polat geçtiğimiz günlerde estetikleriyle gündeme gelmişti.

Azize Polat, "Dişime işlem yaptırdım. Dudağımda çok hafif asimetrik sorun vardı onu düzelttirdim. Çok aşırı zayıflamaktan yüzümde kırışıklık oluşmuştu. Alnıma botox yaptırdım. Ne var yani bunda" ifadelerine yer vermişti.

38 yaşındaki üç çocuk annesi Azize, MasterChef 2021 sezonunda yarışmıştı.

Eski Azize gündem oldu

Programın yeni bölümünde MasterChef Azize'nin kilolu hali ortaya çıktı.

Hem kilo veren hem de estetik yaptıran Azize Polat'ın değişimi dikkatleri çekti.

Kilo verdikçe güzelleşen Azize, eski haliyle şoke etti.

İşte Azize'nin son hali...