Masterchef Barbaros'un değişimi akıllara zarar! 'Kaybettiğiniz şefe dönün bi bakın'

MasterChef'i ikincilikle bitiren Barbaros Yoloğlu'nun son halini görenler tanıyamadı.

MasterChef 2021 sezonunda birinciliği Serhat Doğramacı'ya kaptıran Barbaros Yoloğlu, gönüllerin şampiyonu oldu.

Şeflerin de takdirini kazanan Barbaros, yarışmanın en gözde isimlerinden biri olmayı başardı.

MasterChef'in ardından hayallerinin peşinden giden Yoloğlu, mutfaktan hiç kopmadı.

Yarışma zamanlarında kıvırcık uzun saçları ve kilolu haliyle ekranlarda olan Barbaros Yoloğlu'nun değişimi ise görülmeye değer...

Değişimi şoke etti

Tarzını değiştirdiği görülen MasterChef Barbaros, fazla kilolarından kurtuldu.

Saçlarında da değişikliğe giden Barbaros, sosyal medya hesabındaki karelerde beğeni topladı.

İşte Masterchef Barbaros'un son hali...