MasterChef bitti mi, ne zaman bitecek? MasterChef Türkiye All Star finali ne zaman? MasterChef Türkiye All Star'ın final tarihi belli oldu. İşte sezonun şampiyonunun belli olacağı final tarihi...

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'ın ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

Programın takipçileri "MasterChef bitti mi, ne zaman bitecek?" ve "MasterChef All Star finali ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de sezon sona eriyor.

Son olarak Sergen'in elendiği MasterChef'te son 4'e kalan isimler Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra oldu.

Bu 4 isim MasterChef Türkiye All Star'ın şampiyonu olabilmek için tezgah başına geçecek. Kimin şampiyon olacağı büyük merak uyandırırken finalin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

Peki, MasterChef Türkiye All Star ne zaman sona erecek? İşte final tarihi...

MasterChef Türkiye All Star finali ne zaman?

5 Ocak Cuma günü yeni bölümüyle ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye All Star'ın büyük finali 7 Ocak 2024 Pazar günü canlı yayında yapılacak.