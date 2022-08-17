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    MasterChef Fatma Nur Uçar kimdir ve nereli? Acun Ilıcalı ile tartıştı mı?

    MasterChef yarışmacısı Fatma Nur Uçar sosyal medyanın gündemine oturdu.Yarışmacının hayatı merak konusu oldu..
    • 17.08.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 12:21
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    MasterChef Fatma Nur Uçar kimdir ve nereli? Acun Ilıcalı ile tartıştı mı?

    MasterChef Türkiye yarışmacılarında Fatma Nur Uçar sosyal medyada gündem oldu.MasterChef'te ana kadroya girmeyi başaran isimler arasında yer alan Fatma Nur sık sık rakipleriyle atışması ile gündeme gelerek adından söz ettiriyor.

    Fatma Nur Uçar bu kez Acun Ilıcalı ile tartıştığı iddiası ile gündem oldu.İddiaya göre Acun Ilıcalı'nın Fatma Nur'a "Sen evine git ya. Ben seninle uğraşamam" dediği konuşuluyor.

    Acun Ilıcalı'nın şefleri ziyareti esnasında tanıştığı Fatma Nur ile birden tartışmaya başladığı öne sürüldü.

    Ancak yapım ekibinin çabalarıyla Fatma Nur'a bir şans daha verildiği iddia edildi.Bu olayların ardından Fatma Nur Uçar'ın hayatı merak. konusu oldu.Peki kimdir Fatma Nur Uçar? İşte cevabı..

    Fatma Nur Uçar kimdir?

    MasterChef Türkiye yarışmacılarından Fatma Nur Uçar 1999 yılında dünyaya gelmiştir.Yozgatlı olan 23 yaşındaki Fatma Nur 10 yaşından itibaren bu mesleğin içerisinde olduğunu ifade etmiştir.

    MasterChef Fatma Nur Uçar kimdir ve nereli? Acun Ilıcalı ile tartıştı mı? #1

    Fatma Nur Uçar Fethiye'de bir işletmede suşi şefi olarak çalışmaktadır.

    MasterChef elemelerindede suşi yaparak şeflerden üç evet almayı başaran Fatma Nur ana kadroya girmeyi başaran isimler arasında yer alıyor.

    MasterChef Fatma Nur Uçar kimdir ve nereli? Acun Ilıcalı ile tartıştı mı? #2


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