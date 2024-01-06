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MasterChef Tahsin'in ibretlik değişimi! "Acun'dan önce-sonra"

MasterChef Tahsin'in ibretlik değişimi! "Acun'dan önce-sonra" MasterChef All Star finalisti Tahsin Küçük'ün yıllar önceki hali, görenleri şoke etti. Büyük bir değişim yaşayan Tahsin'in daha önce katıldığı bir programdaki tarzı dikkat çekti.