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2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında üçüncülük elde eden Tahsin Küçük, adını unutturmadı.
Daha önceleri "Ver Fırına" ve "Yemekteyiz" programlarına katılan Tahsin Küçük, yıldızını MasterChef ile parlattı.
Sezon sonunda iş teklifi alan Küçük, "Şef Kapımda" adlı programın sunuculuğunu üstlendi.
Şimdilerde ise MasterChef All Star kadrosunda yarışan Tahsin Küçük, sempatik tavırlarıyla dikkat çekiyor.
Evrim geçirdi
Final başarısı da yakayalan Masterchef Tahsin'in yıllar önceki hali gündem oldu.
Tarzıyla büyük bir değişim yaşayan Küçük, görenleri şoke etti.
O kare, daha önce katıldığı bir yarışmadan çıktı.
İşte MasterChef Tahsin'in eski hali...