Petrol
95.71
-0.97%
Euro
18.3906
0.50%
Dolar
17.9637
0.08%
Altın
1.034
0.31%
Borsa
2794
0.00%
Bitcoin
426.679
-1.47%
BTXN Coin
7.52
-1.05%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    MasterChef Türkiye 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Ana kadro mücadelesi devam ediyor!

    TV 8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.İşte 35. bölüm fragmanı..
    • 09.08.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef Türkiye 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Ana kadro mücadelesi devam ediyor!

    TV8 ekranlarının popüler yemek programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor.Ana kadroya girmek için kıyasıya yarışan yarışmacılar lezzetli tabaklar hazırlamak için rakipleriyle mücadele ediyor.

    8 Ağustos'ta ekranlara gelen 34. bölümde ana kadroya girmeyi başaran 7. isim Büşra oldu.

    Yeni bölümde ana kadroya kimin gireceği büyük merak konusu olurken 35. bölüm fragmanı yayınlandı.

    İşte MasterChef Türkiye 35. bölüm fragmanı VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos 2022 İSKİ arıza sorgulama

    İstanbul'daki yaşlı adam, kulak pamuğu kullanınca sağır oldu
    3. Sayfa

    İstanbul'daki yaşlı adam, kulak pamuğu kullanınca sağır oldu

    Kripto paralar düşerken kazanmaya hazır mısınız?
    KuantumRobo

    Kripto paralar düşerken kazanmaya hazır mısınız?

    Görüş Bildir