MasterChef Türkiye 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Ana kadro mücadelesi devam ediyor!

MasterChef Türkiye 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Ana kadro mücadelesi devam ediyor!

TV 8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.İşte 35. bölüm fragmanı..

TV8 ekranlarının popüler yemek programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor.Ana kadroya girmek için kıyasıya yarışan yarışmacılar lezzetli tabaklar hazırlamak için rakipleriyle mücadele ediyor.

8 Ağustos'ta ekranlara gelen 34. bölümde ana kadroya girmeyi başaran 7. isim Büşra oldu.

Yeni bölümde ana kadroya kimin gireceği büyük merak konusu olurken 35. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte MasterChef Türkiye 35. bölüm fragmanı VİDEO