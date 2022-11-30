MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı! 29 Kasım MasterChef eleme adayı..

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı! 29 Kasım MasterChef eleme adayı..

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. İşte MasterChef Türkiye'de dün akşam yaşananlar..

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı. Mavi takım ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanabilmek için kıyasıya bir mücadeleye girdi.

Bu haftanın mavi takım kaptanı Ayaz olmuş ve kırmızı takım kaptanı olarak Gamze'yi karşısına çıkarmıştı.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda heyecan üst seviyedeydi. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan tarihe damga vurmuş kral ve kraliçelerin en sevdiği yemekleri yapmalarını istediler.

Dokunulmazlık oyununda takımlar Osmanlı padişahi, İngiltere kraliçesi, Çin imparatoru, Fransız imparatoru ve Rus çarının en sevdiği yemekleri hazırladılar.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyunun kazanan takım kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlık oyunun bireysek dokunulmazlığın sahibi Görkem oldu.

Eleme adayı belli oldu

Gecenin eleme adayı mavi takımdan Burak Kaya oldu..