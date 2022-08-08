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    MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan 6. isim kim oldu? 7 Ağustos MasterChef birincisi..

    MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde ana kadroya giren 6. isim belli oldu.İşte rakiplerinden daha başarılı bir tabak hazırlayarak ana kadroya giren o isim..
    • 08.08.2022 - 15:48
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    MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan 6. isim kim oldu? 7 Ağustos MasterChef birincisi..

    MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacının kim olduğu konusu sosyal medyada gündem oldu.Yarışmacılar ana kadroya girebilmek için ellerinden geleni yaptı.

    Ana kadroya girebilmek için şeflerin verdiği yemeği en başarılı yapan yarışmacılar önlüğü kazanarak ana kadroya girmeye hak kazanıyor.Dün yayınlanan bölümde 6. önlüğün sahibi belli oldu.

    Sosyal medyada büyük merak uyandıran 7 Ağustos'ta ekranlara gelen bölümün kazananı kim oldu sorusu cevap buldu.İşte ana kadroya giren o isim.

    MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan 6. isim kim oldu? 7 Ağustos MasterChef birincisi.. #1

    Ana kadroya giren isim belli oldu

    MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan son isim Melih oldu.

    MasterChef Türkiye’nin ana kadrosuna katılan 6. isim kim oldu? 7 Ağustos MasterChef birincisi.. #2


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