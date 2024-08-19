MasterChef'in Ümmühan'ı bakın kim çıktı! Meğer Kadir Ezildi ile...

Editör: Yağmur Dinç
MasterChef 2024 sezonu, aksiyonu bol anlara sahne olmaya devam ediyor.
Birbirinden yetenekleri yarışmacıların ter döktüğü programda, adından söz ettiren karakterler de oluyor.
Bu sezon yarışmacılarından Ümmühan, sosyal medyada dikkatleri çekti.
MasterChef Ümmühan Ünavcı'nın yıllar önce başka bir programa katıldığı ortaya çıktı.
HAMARAT ÇIKTI
Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin sunduğu "En Hamarat Benim"in yarışmacılarından biri de Ümmühan oldu.
32 yaşındaki Ümmühan'ın hamarat halleri ekranlarda yer aldı.