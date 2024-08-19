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MasterChef'in Ümmühan'ı bakın kim çıktı! Meğer Kadir Ezildi ile...

MasterChef'in Ümmühan'ı bakın kim çıktı! Meğer Kadir Ezildi ile... MasterChef 2024 sezonunda adından söz ettiren Ümmühan Ünavcı'nın, şansını yıllar önce başka bir programda da denedi. Yarışmacının eski hali, takipçilerinin dikkatini çekti.