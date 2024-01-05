MasterChef'te 4. altın kaşığı kim alacak? MasterChef Türkiye All Star 196. bölüm fragmanı MasterChef Türkiye All Star 196. bölümü ile bugün akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte yeni bölüm tanıtımı...

ensonhaber.com

TV8 ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star'da çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

MasterChef Türkiye All Star'da son dörde kalmayı başaran isimler Tahsin, Barbaros, Hasan ve Esra oldu.

Bu dört yarışmacı 5 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek olan 196. bölümde tezgah başına geçerek son üçe kalmak için mücadele edecek.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de şampiyon bu hafta belli olacak.

Yarışmanın yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecan uyandırdı. Çeyrek final bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan MasterChef Türkiye'de bir yarışmacı altın kaşık alacak.

Bu sezonun 4. altın kaşığını hangi yarışmacının alacağı merak ediliyor.

İşte MasterChef Türkiye All Star 196. bölüm fragmanı...