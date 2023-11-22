MasterChef’te eleme adayları belli oldu! İzleyiciler şokta… MasterChef All Star'da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Eleme potası için yapılan oylamada tansiyon yükseldi. Potaya giren isimler izleyicileri şoke etti.

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MasterChef All Star heyecan dolu bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Salı akşamı ekrana gelen bölümde, yarışmacılar arasındaki rekabet bir kez daha doruk noktasına çıktı.

Yarışmacılar, haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde İtalyan mutfağının sevilen lezzeti Ravioli çeşitlerini hazırladı.

Mavi ve kırmızı takımların karşı karşıya geldiği dokunulmazlık oyununda, mavi takım başarıya ulaşarak haftanın ilk dokunulmazlığını kazandı.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık için mücadele eden yarışmacılardan Cemre, dokunulmazlığın sahibi oldu.

Ardından haftanın ilk eleme adayları belli oldu. İşte 21 Kasım MasterChef eleme adayları…

İlk aday Barbaros!

MasterChef All Star'da dün akşam bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre, takım arkadaşı Barbaros'u potaya gönderdi.

İkinci aday belli oldu

Bireysel dokunulmazlığın ardından kırmızı takım, eleme adayı için oylama yaptı. Yapılan oylama sonucunda Dilara eleme adayı seçildi.