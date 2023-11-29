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MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı belli oldu! İşte potaya giren isim…

MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı belli oldu! İşte potaya giren isim… MasterChef All Star'da dün akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına girdi. İşte o isim...