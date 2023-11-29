MasterChef’te haftanın ilk eleme adayı belli oldu! İşte potaya giren isim…

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TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star, 28 Kasım akşamı büyük bir heyecana sahne oldu.
Yarışmanın son bölümünde, yarışmacılar öncelikle takım oyununda karşı karşıya geldi. Mücadele dolu geçen bu oyunda kazanan kırmızı takım oldu.
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım ise, kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.
Mavi takım eleme adayını belirlemek için oylamaya gitti.
Haftanın ilk eleme adayı bakın kim oldu…
MasterChef eleme adayı kim oldu?
Dün akşam kıran kırana geçen mücadelenin sonrasında, mavi takım yarışmacıları oylamaya gitti.
Yapılan oylama sonucunda, Tolga haftanın ilk eleme adayı seçildi.