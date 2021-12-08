MasterChef'te 'mafya' kavgası! Sergen ve Görkem birbirine girdi

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı MasterChef Türkiye, bu akşam 130. bölümüyle ekrana gelecek.

Finale doğru ilerleyen yarışmada dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek olan iki takım, birbirini görmeden yemek yapmaya çalışacak.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, şeflerin istediği menüyü en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçecek.

MAVİ TAKIMDA GERGİN ANLAR

Yeni bölüm fragmanında mavi takımda yer alan Görkem ve Sergen tartışma yaşıyor.

Görkem'in kendisine "Karıştırıyorum kardeşim" diye tepki göstermesine sinirlenen Sergen, "Bu mafya ayaklarını bırak" diyerek karşılık veriyor.

Daha sonra ise Tahsin'in bağırmasına sinirlenen Sergen, "Ne bağırıyorsun? Her şeyi eksik almışsın" diyerek tepki gösteriyor.

MasterChef Türkiye 130. Bölüm Fragmanı VİDEO