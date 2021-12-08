Euro
15.484
1.75%
Dolar
13.6926
1.5%
Altın
787.55
1.7%
Borsa
1.999
0.9%
Bitcoin
696.613
-2.28%
BTXN Coin
45.01
-4.25%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    MasterChef'te 'mafya' kavgası! Sergen ve Görkem birbirine girdi

    MasterChef'in yeni bölümünde ortalık karışıyor. Aynı takımda yemek yaptığı Görkem'e sinirlenen Sergen'in "Bu mafya ayaklarını bırak" diyerek bağırması gergin anları ekranlara taşıyor....
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 10:28
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MasterChef'te 'mafya' kavgası! Sergen ve Görkem birbirine girdi

    Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı MasterChef Türkiye, bu akşam 130. bölümüyle ekrana gelecek.

    Finale doğru ilerleyen yarışmada dokunulmazlık oyunu için mücadele edecek olan iki takım, birbirini görmeden yemek yapmaya çalışacak.

    Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, şeflerin istediği menüyü en iyi şekilde yapabilmek için tezgah başına geçecek.

    MAVİ TAKIMDA GERGİN ANLAR

    Yeni bölüm fragmanında mavi takımda yer alan Görkem ve Sergen tartışma yaşıyor.

    Görkem'in kendisine "Karıştırıyorum kardeşim" diye tepki göstermesine sinirlenen Sergen, "Bu mafya ayaklarını bırak" diyerek karşılık veriyor.

    Daha sonra ise Tahsin'in bağırmasına sinirlenen Sergen, "Ne bağırıyorsun? Her şeyi eksik almışsın" diyerek tepki gösteriyor.

    MasterChef Türkiye 130. Bölüm Fragmanı VİDEO

    MasterChef te mafya kavgası! Sergen ve Görkem birbirine girdi #1

    MasterChef te mafya kavgası! Sergen ve Görkem birbirine girdi #2

    MasterChef te mafya kavgası! Sergen ve Görkem birbirine girdi #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir