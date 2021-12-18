Masumlar Apartmanı 52. bölüm fragmanı: Esat Gülben'den ayrılıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 52. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Gülben Esat'la evlilik hayatına adapte olmaya çalışırken Esat'ın sabrının taştığı görüldü.

Senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleme aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi, heyecan dolu bölümleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanından TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı, yayınlanan her bölümüyle sosyal medyaya da damgasını vurmayı başarıyor.

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı Masumlar Apartmanı, 21 Aralık Salı akşamı 52. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin merakla beklenen 52. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Gülben, Esat'la evlilik hayatına adapte olmaya çalışırken Naci Safiye'nin evinde temizlik yaparken görülür.

Öte yandan Hikmet Bey Naci'ye evlilik iması yapınca Naci bir anda konuya girer. Neriman ve Ege birlikte vakit geçirirlerken Rüya Han'a aşkını haykırır.

Diğer tarafta Ceylan'ın gidecek olması Han ile arasındaki uzaklığı yakınlaştırırken Gülben yeni evinde çöp torbalarıyla görülür.

Fragmanın son sahnesinde ise Esat, ''Böyle devam edemeyiz!'' diyerek Gülben'e resti çeker. Peki Esat Gülben'den ayrılacak mı, çözümü ne olacak? İşte Masumlar Apartmanı 52. bölüm fragmanı...

Masumlar Apartmanı 52. Bölüm Fragman VİDEO

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben, Esat'ın babasıyla konuşmasının ardından kendisi için mühim bir yüzleşme daha yapmaya karar verir. Yanında ise hiç beklemediği bir destek vardır.

Safiye, Naci'ye kesin bir cevap vermez ancak Naci'nin bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Barkın'a ulaşamayan Ceylan endişelenir ve evine gider. Gördüğü manzara karşısında öfkeyle Han'la konuşmaya gider ve bu konuşmanın ardından radikal bir karar alır.

O sırada Esat da babasına resti çekmiş halde Gülben'lere gider ve tüm aileye bir an önce evlenmek istediğini söyler. Sonunda düğün günü gelir çatar. Gülben'in mutluluğu ve korkuları adeta birbirleriyle yarışır. Sürprizlerle dolu bu düğünün sonrasıysa Gülben için bambaşka bir endişeye gebedir.