Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı sevgilisini paylaştı! O poz sosyal medyayı yangın yerine çevirdi...

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı sevgilisini paylaştı! O poz sosyal medyayı yangın yerine çevirdi...

Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer, sevgilisi ile aşk dolu pozunu paylaştı. Genç ismin hayranları o kareye, "Maşallah" demeyi ihmal etmedi.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı, TRT 1 ekranlarında devam ediyor.

Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı dizi, tıpkı Kırmızı Oda gibi Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlandı.

Salı günlerine ambargo koyan ve reyting rekorları kıran dizide Neriman'ı genç isim Gizem Katmer canlandırıyor.

Ablaları Safiye ve Gülben'den farklı olan Neriman'a hayat veren Gizem Katmer, başarılı oyunculuğu ile beğeniliyor.

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim aldı.

Sahne Sanatları-Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan ve Masumlar Apartmanı ile tanınan Katmer, sosyal medyada herkesi etkileyen bir kare paylaştı.

SEVGİLİSİ İLE POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Masumlar Apartmanı dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Katmer, aşk pozuna kalp emojisi eklemeyi ihmal etmedi.

Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu'nun siyah beyaz olarak çektirdikleri mutluluk pozuna, ''Çok güzelsiniz. Bir tarafınızı kaşıyın'', ''Bayıldım bu kareye'' ve ''Çok yakışmışlar'' gibi yorumlar yapıldı.