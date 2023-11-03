Maymunlar Cehennemi efsanesi geri döndü! Yeni fragman geldi: İşte vizyon tarihi... Maymunlar Cehennemi efsanesi, yeni filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Kingdom of the Planet of the Apes filminden ilk fragman geldi. Film, gerilim, dram ve aksiyon konusunda unutulmaz bir deneyim yaşatacak. İşte fragmanı ve vizyon tarihi…

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Ünlü Maymunlar Cehennemi serisi, yeni filmi olan "Yeni Krallık" ile beyaz perdeye geri dönüyor.

Bu yeni yapıt, ünlü yönetmen Wes Ball tarafından yönetiliyor ve uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir film vaat ediyor.

Maymunlar Cehennemi serisi, Labirent üçlemesi ile tanınan Wes Ball'ın elinden çıkma bu yeni filmle daha da büyüleyici bir hale gelecek.

Maymunlar Cehennemi konusu

Film, Sezar'ın hükümdarlığından nesiller sonra insanların yerine maymunların iktidarını ele geçirdiği bir dünyayı konu alıyor. İnsanlar, nesiller önceki yüzyılların sonunda nesiller boyu süren bir düşüşün ardından, primatların egemenliği altındaki bu yeni dünyada hayatta kalmaya çalışmaktadır.

Filmin merkezinde, genç bir maymun karakteri bulunur. Bu genç maymun, tehlikeli bir yolculuk sırasında geçmişi sorgulamaya ve iki türün geleceğini şekillendirecek önemli kararlar almaya yönlendirilir.

Maymunlar Cehennemi serisi, 1968 yılında ilk filmi ile başlayarak derin hikaye anlatımı ve teknik yenilikleriyle izleyicileri büyülemeye devam etti.

Dünya genelinde 1.7 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde eden bu serisi, en kalıcı ve popüler serilerden biri olma özelliğini taşıyor.

Yeni Krallık adlı bu yeni film, tiranlık, kimlik ve kader gibi karmaşık temaları ele alarak karanlık ve içe dönük bir yaklaşım sunuyor.

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık filmi; gerilim, drama ve aksiyonun mükemmel bir karışımını sunarak bilim kurgu sevenler için unutulmaz bir sinema deneyimi vadederken, serinin hayranları için de uzun zamandır beklenen bir hikaye sunuyor.

Film 22 Mayıs 2024'de gösterime girecek.