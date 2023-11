Haberler



Maymunlar Cehennemi efsanesi geri döndü! Yeni fragman geldi: İşte vizyon tarihi... Maymunlar Cehennemi efsanesi, yeni filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Kingdom of the Planet of the Apes filminden ilk fragman geldi. Film, gerilim, dram ve aksiyon konusunda unutulmaz bir deneyim yaşatacak. İşte fragmanı ve vizyon tarihi…