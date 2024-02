Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’tan yeni fragman: 7 yıl aradan sonra… Filmsevelere müjde: Maymunlar Cehennemi film serisi, 7 yıl aradan sonra yeni filmiyle geri dönüyor. İşte Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık fragmanı ve vizyon tarihi…

ensonhaber.com

Maymunlar Cehennemi serisi sevenleri heyecanlandıran yeni fragman geldi.

2010'larda yeniden canlandırılan bu efsanevi seri, 2017'de çıkan War for the Planet of the Apes ile bir evreyi kapatmıştı.

Disney, Fox anlaşmasıyla haklarını devraldığı Maymunlar Cehennemi serisini yenileyerek devam ettirme kararı aldı.

Kingdom of the Planet of the Apes adını taşıyan yeni film, Mayıs ayında izleyiciyle buluşacak. Bu heyecan verici gelişmeye dair tanıtım çalışmaları da hız kesmiyor.

Geçtiğimiz gece oynanan Super Bowl maçı sırasında film için yeni bir fragman daha yayınlandı.

Maymunlar Cehennemi serisinin son halkası, Sezar'ın saltanatının birkaç nesil sonrasında geçen ve maymunların hakim tür olduğu, insanların ise gölgelerde yaşamaya itildiği evrensel ve destansı bir hikayeye sahip.

Bu yeni filmde, yeni ve acımasız bir maymun lideri imparatorluğunu kurarken, genç bir maymun geçmişiyle ilgili sorgulamalar yapmak için zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk, hem maymunların hem de insanların geleceğini belirleyecek kritik kararların alınmasına sebep olacak.

Film 10 Mayıs 2024 tarihinde gösterime girecek.