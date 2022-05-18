Meğer ikizi varmış! Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya erkek kardeşini paylaştı

Üç Kız Kardeş dizisindeki Türkan karakteriyle beğenilen Özgü Kaya'nın ikizi olduğu ortaya çıktı. Efekan Kaya'yı görenlerin, benzerlikleri karşısında nutku tutuldu.

Kanal D'nin Süreç Film imzalı yeni dizisi Üç Kız Kardeş, seyircisinin ilgisini çekmeyi başardı.

İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan "Üç Kız Kardeş" birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Türkan karakteriyle öne çıkan Özgü Kaya, performansı ve güzelliğiyle adından söz ettiren isimlerden oldu, yakın takibe alındı.

Yeni neslin Türkan Şoray'ı diye sosyal medyada bahsedilen Özgü Kaya'nın ikizi olduğu ortaya çıktı.

İkizini paylaştı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özgü Kaya, "Kardeşim, ikizim, birlikte en çok saçmalayıp en çok güldüğüm, can parçam, seni çok seviyorum!" notunu yazdı.

Özgü Kaya'nın kardeşi Efekan Kaya, İstanbul'da özel bir üniversitesinin konservatuvar fakültesinde oyunculuk eğitimi alıyor.

Yakışıklılığıyla dikkat çeken Efekan Kaya'nın Özgü Kaya ile benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor.

İşte Üç Kız Kardeşler'in Türkan'ı Özgü Kaya'nın ikizi...