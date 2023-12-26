Mehmet Şef'in damat adayı! Sude Yalçınkaya'dan olay paylaşım: Günbatımında aşka geldi...

ensonhaber.com
MasterChef Türkiye'nin sevilen isimlerinden Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya, adından söz ettiriyor.
Sivri dilli üslubuyla tanınan Mehmet Yalçınkaya’nın özel hayatı da irdeleniyor.
Yalçınkaya'nın 3 çocuğu bulunuyor.
Sosyal medyada en çok öne çıkan ise kızı Sude Yalçınkaya...
21 yaşındaki Sude Yalçınkaya, fotoğrafları ve videolarıyla oldukça beğeni topluyor.
Son paylaşımı ile dikkatleri çeken Yalçınkaya, aşka geldi.
Romantik anlar
Sevgilisi ile sahildeki anlarını videoya kaydeden Sude Yalçınkaya, günbatımındaki romantik anları paylaştı.
Görenler ise, "Mehmet Şef'in damadı", "Baban biliyor mu", "Mutluluklar" gibi yorumlar yazdı.