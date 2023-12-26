Haberler



Medya



Mehmet Şef'in damat adayı! Sude Yalçınkaya'dan olay paylaşım: Günbatımında aşka geldi...

Mehmet Şef'in damat adayı! Sude Yalçınkaya'dan olay paylaşım: Günbatımında aşka geldi... MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Mehmet Şef’in biricik kızı Sude Yalçınkaya, sevgilisi ile yaptığı paylaşımla gündem oldu.