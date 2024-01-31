Melek Mosso bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Maldivleri güzelleştiren tek varlık" Tatil için Maldivler'e giden ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun bikinili pozlarına beğeni yağdı. İşte ünlü şarkıcının dikkat çeken bikinili pozları...

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Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır birlikte olduğu Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz ekim ayında nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu ve model sevgilisi Serkan Sağdıç ile dünyaevine giren Melek Mosso, iş yoğunluklarından dolayı balayına çıkamamıştı.

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Maldivler'e gitti. Melek Mosso, Maldivler'de verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Melek Mosso'nun o pozları kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Takipçileri yorum yağdırdı

Melek Mosso'nun bikinili pozları takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Melek Mosso'nun o pozlarına "Maldivleri güzelleştiren tek varlık", "Deniz kızı" ve "Gittiği her yere ışığını götüren, her yeri güzelleştiren Mosso" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

İşte Melek Mosso'nun bikinili pozları..