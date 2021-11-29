Melisa Aslı Pamuk'a Savaşçı'dan bomba partner! İkilinin uyumu çok konuşulacak

Melisa Aslı Pamuk'a Savaşçı'dan bomba partner! İkilinin uyumu çok konuşulacak

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Setenay rolüne hayat vereceği Hayaller ve Hayatlar dizisindeki partneri belli oldu. Pamuk, son olarak Savaşçı'da rol alan Ekin Mert Daymaz ile başrolü paylaşacak.

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Mitra karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk, NGM Medya'nın beIN CONNECT adlı platform için çekeceği Hayaller ve Hayatlar dizisiyle ekranlara gönüyor.

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Melisa Aslı Pamuk, Hayaller ve Hayatlar dizisinde ''Setenay'' rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Dicle, Mehveş, Setenay ve Güneş adlı 4 yakın arkadaşın hikâyesinin anlatılacağı ve güçlü kadrosuyla dikkati çeken dizide, Pamuk'un partnerinin kim olacağı merak konusuydu.

EKİN MERT DAYMAZ İLE BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melisa Aslı Pamuk'un partneri, son olarak Savaşçı dizisinde Görkem İlbeyli karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ekin Mert Daymaz oldu.

Senaryosunu Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturacağı 13 bölümlük Hayaller ve Hayatlar dizisi, 25 Aralık'ta sete çıkacak.

Dizinin kadrosunda Özge Gürel (Dicle), Yeşim Ceren Bozoğlu (Melike), Melisa Aslı Pamuk (Setenay), Aybüke Pusat (Güneş), Özge Özacar (Mehveş) ve Serkay Tütüncü (Alaz) rol alacak.