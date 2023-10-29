Merve Boluğur’un Cadılar Bayramı tarzı olay oldu! "Tövbe Bismillah" Acemi Cadı dizisiyle adını milyonlara duyuran ünlü oyuncu Merve Boluğur gündemden düşmüyor. Son zamanlarda paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, Cadılar Bayramı tarzıyla ağızları açık bıraktı. Vampir oldu, pozlara yorum yağdı.

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ensonhaber.com

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney gibi bir döneme damga vuran dizilerde rol alan Merve Boluğur, uzun zamandır ekranlardan uzak kaldı.

Ancak güzel oyuncu, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde.

En son 2017 yılında İçimdeki Fırtına dizisiyle izleyici karşısına çıkan Merve Boluğur, Halloween partisine katıldı.

Partideki dikkat çeken tarzıyla cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“Joker’e daha çok benzedim”

Özellikle iddialı bir makyaj tercih eden Boluğur, paylaşımlarına "Joker'e daha çok benzedim" notunu düştü.

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, Halloween özelinde yaptırdığı makyaj ve kostümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Merve Boluğur'un paylaşımları, kısa sürede eleştirilerin hedefi oldu. Binlerce yorum geldi.