Merve Boluğur’un fileli bikinisiyle poz verdi, sosyal medya ikiye bölündü "Ağa takılmış hamsi" Ünlü oyuncu Merve Boluğur tatile doymadı. Tatil anlarını takipçileriyle paylaşan Boluğur, Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozlarıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

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Türkiye'nin magazin dünyasının gözde isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay olmaya devam ediyor.

Uzun yıllardır başarılı projelerde yer alan Boluğur'un, Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlardaki performansı da unutulmazlar arasında yer alıyor.

Son zamanlarda ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Alaçatı'da geçirdiği tatil döneminde paylaştığı pozlar, sosyal medyanın ve magazin dünyasının ilgi odağı oldu.

Fileli bikinisiyle olay oldu

Siyah fileli bikinisiyle kamera karşısına geçen Merve Boluğur sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Bazı kullanıcılar "Ağa takılmış hamsi", "Sudan çıkmış balık gibi görünüyor" gibi yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar ise "Sineklik giyse bile yakışır", "Caziben yeter" gibi iltifatlarda bulundu.

İşte o kareler...