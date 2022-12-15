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    Merve Oflaz file elbisesiyle koltuğa serildi, takipçileri çıldırdı! 'Yaktın yine ortalığı'

    Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz, file kıyafetiyle sosyal medyanın tozunu attırdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 13:42
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    Merve Oflaz file elbisesiyle koltuğa serildi, takipçileri çıldırdı! 'Yaktın yine ortalığı'

    Son olarak Bahar Komiser rolüyle Arka Sokaklar kadrosunda yer alan Merve Oflaz, şimdilerde ekranlardan uzak.

    Var Mısın Yok Musun ve Survivor ile ünü yakalayan oyuncu, Muhteşem Yüzyıl, Not Defteri, Güzel Köylü gibi dizilerde rol aldı.

    Aynı zamanda Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, sosyal medyada cesur pozlara imza atıyor.

    File dekoltesi

    34 yaşındaki Oflaz, yine iddialı bir seçim yaptı ve pozlarıyla taçlandırdı.

    Siyah file desenli elbisesiyle koltuğa serilen Merve Oflaz, takipçilerinin tansiyonunu çıkarttı.

    Bacak dekoltesiyle dikkat çeken güzel oyuncu, fiziğiyled beğeni topladı.

    Merve Oflaz file elbisesiyle koltuğa serildi, takipçileri çıldırdı! Yaktın yine ortalığı #1

    Merve Oflaz file elbisesiyle koltuğa serildi, takipçileri çıldırdı! Yaktın yine ortalığı #2

    Merve Oflaz file elbisesiyle koltuğa serildi, takipçileri çıldırdı! Yaktın yine ortalığı #3


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