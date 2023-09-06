Merve Oflaz nefes kesti! Sahilde spor yapan Oflaz'a "kalça kası" soruldu: "Hayvan bile yeter diyor" Güzel oyuncu Merve Oflaz, sahilde spor yaptığı anları paylaştı. Kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Merve Oflaz'a köpeği de eşlik etti.

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ensonhaber.com

23 Mayıs 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Oflaz, 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katıldı.

Akabinde Survivor'a katılan ve birinci Oflaz, bu sayede oyunculuk merdivenlerini de hızla tırmanmaya başladı.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe'ye hayat veren Oflaz, asıl tanınmasını ise Arka Sokaklar dizisinde yaşadı.

Bu diziden sonra iyice görünür olan Merve Oflaz, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Bu defa sahil sporu geldi!

Sahilde spor yapan Merve Oflaz, o anları reels haline getirip Instagram hesabından paylaştı.

Oflaz'ın spor yaptığı anlara ise hayranlarından yorum ve beğeni geldi. Kaslarıyla adeta şov yapan Oflaz'a, "Kalça kası" soruldu.

Bir kullanıcının, "Hayvan bile yeter diyor" yorumu ise okuyanları gülümsetti.