Meryem Uzerli dekolte gösterisi yaptı, Paris sokakları canlandı! "Hürrem Sultan cesareti" Fransa'da olan Meryem Uzerli, Paris sokaklarında sırt dekoltesiyle boy gösterdi.

Almanya’da doğup büyüyen ve Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra ünü Türkiye sınırlarını aşan Meryem Uzerli, "Hürrem Sultan" olarak tanınıyor.

Tükenmişlik sendromu ile mücadele eden ve zorlu bir süreç geçiren Meryem Uzerli, kariyerine devam etme kararı aldı.

Lara ve Lily adında iki kızı olan 39 yaşındaki ünlü oyuncu, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

Hürrem Sultan hala cesur

Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken ve estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündemde olan Meryem Uzerli, soluğu Paris'te aldı.

Giymeyi tercih ettiği siyah dekolteli bir elbise ile dikkat çeken Meryem Uzerli, Paris sokaklarında objektif karşısında poz verdi.

Uzerli'nin güzelliği, takipçilerini eritti.