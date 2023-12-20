Bir dönem dünya çapında yaygın olarak kullanılan Windows XP işletim sistemi, günümüzde yerini Windows’un yeni sürümlerine bıraktı.
Ancak o kare hala hafızalarda; Kusursuz yeşil ova ve muhteşem gökyüzü...
Windows XP, meşhur duvar kağıdı "Mutluluk" anlamına gelen "Bliss" adlı manzarasıyla ön plana çıkıyordu.
Fotoğraf, Ocak 1996’da Amerikalı fotoğrafçı Charles O'Rear tarafından Mamiya RZ67 kamera kullanılarak çekildi.
Dünyada 1 milyar kişinin masaüstü duvar kağıdı olarak kullandığı bu manzara, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kaydedildi.
Yine hayran bıraktı
İşte o manzara karesi, günlerde yeniden görüntülendi.
Bir sosyal medya kullanıcısı meşhur arka planı görmeye gittiği anları paylaştı.
Mekandaki yeşil tepeler ve mavi gökyüzü manzarası sosyal medyada gündem oldu.