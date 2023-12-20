Haberler



Medya



Meşhur Windows arka planı bakın neresiymiş! "Bir neslin hayali gerçekleşti"

Meşhur Windows arka planı bakın neresiymiş! "Bir neslin hayali gerçekleşti" Herkesin merak ettiği Windows XP manzarasının olduğu yere giden sosyal medya kullanıcısı, o anları kaydetti.