Metin Akpınar'ın kızlarına gönderdiği para miktarı ortaya çıktı! Bakın aylık ne kadarmış.. Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkan 82 yaşındaki usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızlarına aylık verdiği para gündem oldu. İşte magazin gündemine oturan o iddia..

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Usta oyuncu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kız çocukları olduğu haberi magazin dünyasında son günlerin en çok konuşulan olayları arasında yer alıyor.

82 yaşındaki Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan ikiz kızları gündemdeki yerini koruyor.

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikizleri olduğu 35 yıl sonra ortaya çıktı.

Akpınar'ın kızlarından Duygu Nebioğlu mahkeme kararı ile ünlü oyuncunun kızı olduğunun resmiyet kazandığını duyurmuştu.

Duygu Nebioğlu'nun ikiz kardeşi olan Sevgi Nebioğlu'nun açtığı davada DNA raporlarının uyuştuğu fakat henüz mahkeme kararının çıkmadığı öğrenilmişti.

Metin Akpınar yaptığı açıklama ile iddiaları doğrularken şimdide usta oyuncunun kızlarına aylık verdiği para miktarının ortaya çıktığı iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızlarına aylık 10'ar bin TL gönderdiği iddia edildi.

Bu miktarın gerçek olup olmadığı hakında net bir bilgi bulunmuyor..

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın bu evliliğinden çocuğu bulunmuyor.