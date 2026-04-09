Uzak Şehir’de Cihan Albora’yı çıldırtacak transfer; Engin Şef geliyor

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı yapım, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Dizi, sürpriz bir transfere imza attı. Daha önce Kırgın Çiçekler, Kader Bağları gibi başarılı yapımlarda rol alan yakışıklı oyuncu Mehmet Aykaç, dizinin oyuncu kadrosuna katıldı.

ALYA’NIN KOMŞUSU OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye yeni katılan Mehmet Aykaç, Engin Şef karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Aykaç, dizide Alya (Sinem Ünsal)’ın komşusu olarak hikayeye dahil olacak.

Dizinin takipçileri, Engin Şef’in Alya ve diğer karakterlerle olan ilişkilerini merakla bekliyor.