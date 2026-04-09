Gassal 3. sezon 1. fragmanı: "Hepiniz öleceksiniz"

Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin büyük ilgi gören orijinal dizisi "Gassal"ın üçüncü sezon çekimleri tamamlandı.

İlk iki sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran yapım, kara komediyle dramı bir araya getiriyor.

"Gassal", ölü yıkayarak hayatını kazanan ve içine kapanık bir yaşam süren Baki'nin, geçirdiği bir kazayla derinleşen içsel yolculuğunu konu alıyor.

Geçmişle yüzleşme, yalnızlık ve dönüşüm temalarını ele alan dizi, kara mizah türündeki anlatımıyla kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazandı.

10 NİSAN'DA YAYINDA

Yeni sezonda yönetmenliğini Sümeyye Karaarslan ve Onur Tan'ın üstlendiği dizinin başrollerini Ahmet Kural ile Hande Soral paylaşıyor.

Gassal izleyicilerinin merakla beklediği 3. sezondan 1. bölüm fragmanı da geldi.

10 Nisan'da yayınlanacak olan Gassal'in ilk fragmanına, "Tüm kalabalıklar içinde olsan dahi yalnız kalırsın. O yüzden iyi bir gassal olacaksın." ve "Hepiniz öleceksiniz" sözleri damga vurdu.

İşte, Gassal 3. sezon 1. fragmanı...